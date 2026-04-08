Almanya, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İran arasında varılan 2 haftalık ateşkesin ardından, kalıcı barışın diplomatik yollarla sağlanması gerektiğini vurguladı. Merz, Pakistan'a aracılık için teşekkür ederken, müzakerelerin bölgedeki güvenliğe katkı sağlayacağını belirtti.

Almanya, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin, ABD ile İran arasında gece saatlerinde varılan 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade ederek bu önemli anlaşmanın sağlanmasında yaptığı aracılık için Pakistan'a teşekkürlerini ilettiklerini aktardı.

"Şimdi hedef, gelecek günlerde savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesini müzakere etmek olmalı." ifadesini kullanan Merz, bunun da yalnızca diplomatik yolla başarılabileceğini vurguladı.

Friedrich Merz, müzakerelerin İran'daki sivil halkın korunmasına ve bölgedeki güvenliğe hizmet edeceğinin altını çizerek "(Müzakereler) Ciddi bir küresel enerji krizini önleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın diplomatik çabaları desteklediğini belirten Merz, bunun için ülkesinin ABD ve diğer partnerlerle yakın diyalog içinde olduğunu dile getirdi.

Başbakan Merz, Almanya'nın, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına uygun şekilde katkıda bulunacağını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sonunda siyasette sevindirici bir haberin olduğunu belirterek "İran savaşında tarafların ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Bu anlaşmayı destekleyenlere, özellikle Pakistan'a teşekkür eden Wadephul, şunları kaydetti:

"Bu, kalıcı bir barışa giden yolda atılan belirleyici ilk adım olmalı. Çünkü savaşın devam etmesinin sonuçları öngörülemezdir. Almanya, bu diplomatik yolu tüm gücüyle destekleyecektir."

Kaynak: AA / Erbil Başay
