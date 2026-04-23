Almanya: ABD ile İran arasındaki ateşkes İslamabad'da diplomatik müzakereleri sürdürme fırsatı sunuyor

Alman hükümeti, ABD ile İran arasındaki ateşkesin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da diplomatik müzakerelere devam etmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Almanya Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Ofisi, Alman hükümetinin ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılmasından memnuniyet duyulduğu vurgulanarak, ateşkesin barışı sağlamak ve gerilimin artmasını önlemek için İslamabad'da diplomatik müzakerelere devam edilmesi için önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.

"Tahran da bu fırsatı değerlendirmelidir." denilen açıklamada, İran, askeri nükleer programını durdurmaya ve İsrail ile diğer komşu devletleri tehdit etmeyi bırakmaya çağrıldı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın sürekli, güvenli bir şekilde ve herhangi bir kısıtlama olmadan veya ücret alınmaksızın açık olması gerektiğinin altını çizilerek, "Kapsamlı bir anlaşmaya varılması durumunda, Alman hükümeti ortaklarıyla birlikte mevcut kısıtlayıcı tedbirleri kademeli olarak gevşetmeye hazırdır." ifadesi kullanıldı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmeye devam etmesi durumunda ek yaptırımları görüşmeye hazır olduğu" aktarılan açıklamada, çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi durumunda, Alman hükümetinin ortaklarla birlikte, uluslararası hukuka uygun olarak ve ulusal prosedürlere bağlı kalarak Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Alman hükümetinin Lübnan'ın güneyindeki "savaşa kalıcı bir şekilde son vermek için diplomatik çabalarına devam edeceği" kaydedildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var

Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
73 yıllık fabrikada üretim durdu

73 yıllık fabrikada üretim durdu
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
'Ne jandarma dinlerim ne de polis' diyerek video yayınladı, şimdi hesap veriyor

"Ne jandarma dinlerim ne de polis" dedi, şimdi hesap veriyor