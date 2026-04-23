Almanya: ABD ile İran arasındaki ateşkes İslamabad'da diplomatik müzakereleri sürdürme fırsatı sunuyor

Alman hükümeti, ABD ile İran arasındaki ateşkesin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da diplomatik müzakerelere devam etmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Almanya Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Ofisi, Alman hükümetinin ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılmasından memnuniyet duyulduğu vurgulanarak, ateşkesin barışı sağlamak ve gerilimin artmasını önlemek için İslamabad'da diplomatik müzakerelere devam edilmesi için önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.

"Tahran da bu fırsatı değerlendirmelidir." denilen açıklamada, İran, askeri nükleer programını durdurmaya ve İsrail ile diğer komşu devletleri tehdit etmeyi bırakmaya çağrıldı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın sürekli, güvenli bir şekilde ve herhangi bir kısıtlama olmadan veya ücret alınmaksızın açık olması gerektiğinin altını çizilerek, "Kapsamlı bir anlaşmaya varılması durumunda, Alman hükümeti ortaklarıyla birlikte mevcut kısıtlayıcı tedbirleri kademeli olarak gevşetmeye hazırdır." ifadesi kullanıldı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmeye devam etmesi durumunda ek yaptırımları görüşmeye hazır olduğu" aktarılan açıklamada, çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi durumunda, Alman hükümetinin ortaklarla birlikte, uluslararası hukuka uygun olarak ve ulusal prosedürlere bağlı kalarak Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Alman hükümetinin Lübnan'ın güneyindeki "savaşa kalıcı bir şekilde son vermek için diplomatik çabalarına devam edeceği" kaydedildi.