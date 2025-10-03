Haberler

Almanlar Filistin'in Tanınmasını Destekliyor

Almanya'da yapılan bir ankete göre, katılımcıların %55'i Filistin'in devlet olarak tanınmasını desteklerken, %55'i de AB'nin İsrail ile olan ticaret anlaşmalarını askıya alma önerisini destekliyor. Ayrıca, Almanların %63'ü İsrail'in Gazze saldırılarını çok ileri buluyor.

Almanya'da yapılan anket, katılımcıların çoğunluğunun Filistin'in devlet olarak tanınmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile ticaret ve gümrük anlaşmalarını askıya alma önerisinin desteklenmesini istediğini ortaya koydu.

Kamu yayıncısı ARD televizyonu tarafından yapılan ankette katılımcılara "Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre katılımcıların yüzde 55'i, Filistin'in devlet olarak tanınmasını desteklerken yüzde 20'si, buna karşı çıktı.

İsrail'e yönelik AB'nin yaptırım planlarının desteklenmesine ilişkin görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 55'i, Almanya'nın, AB'nin İsrail ile ticaret ve gümrük anlaşmalarını askıya alma önerisini desteklemesini istedi.

Katılımcıların yüzde 27'si ise bu öneriyi desteklemediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze saldırılarının "çok ileri gittiğini" düşünen Almanların oranı ise yüzde 63 oldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
