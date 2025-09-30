Alman Vatandaşı Rene Zapf Müslüman Oldu

Alman vatandaşı Rene Zapf, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Müslüman olarak Resul ismini aldı.

Almanya'da yaşarken tanıştığı nişanlısının ailesini ziyaret etmek için Cide'ye gelen Rene Zapf, burada Müslüman olmaya karar verdi.

Cide Müftülüğünü ziyaret eden Zapf, Müslüman olmak istediğini bildirdi.

Burada düzenlenen ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Zapf'a İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Rene Zapf, Resul ismini aldı.

Müftü Eravcı, Resul'a ihtida belgesini vererek, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim ve Hz Muhammed'i tanıtan Almanca kitap hediye etti.

Eravcı, "İslam ile şereflenen ve hayatına yeni bir sayfa açan kardeşimize iman ve istikamet üzere bir hayat diliyorum." ifadesini kullandı.