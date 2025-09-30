Haberler

Alman Vatandaşı Rene Zapf Müslüman Oldu

Alman Vatandaşı Rene Zapf Müslüman Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman vatandaşı Rene Zapf, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Müslüman olarak Resul ismini aldı. Cide'ye nişanlısının ailesini ziyaret etmek için gelen Zapf, burada İslam dinine geçiş yaptı ve ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim dinleyerek Müslüman oldu.

Alman vatandaşı Rene Zapf, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Müslüman olarak Resul ismini aldı.

Almanya'da yaşarken tanıştığı nişanlısının ailesini ziyaret etmek için Cide'ye gelen Rene Zapf, burada Müslüman olmaya karar verdi.

Cide Müftülüğünü ziyaret eden Zapf, Müslüman olmak istediğini bildirdi.

Burada düzenlenen ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Zapf'a İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Rene Zapf, Resul ismini aldı.

Müftü Eravcı, Resul'a ihtida belgesini vererek, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim ve Hz Muhammed'i tanıtan Almanca kitap hediye etti.

Eravcı, "İslam ile şereflenen ve hayatına yeni bir sayfa açan kardeşimize iman ve istikamet üzere bir hayat diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında

Yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.