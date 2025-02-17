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Alman Türklerinden Siyasette Daha Aktif Olma Çağrısı

Alman Türklerinden Siyasette Daha Aktif Olma Çağrısı
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Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Türk kökenli Alman vatandaşlarının ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele için siyasette daha fazla yer almaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, 23 Şubat'taki erken seçimlere katılım çağrısında bulundu.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Türk kökenli Alman vatandaşlarının ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele için siyasette daha fazla aktif olmaları gerektiğini söyledi.

Aslan, Berlin'deki temasları çerçevesinde Federal Basın Merkezi'nde Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Aslan, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadelenin önemine işaret ederek, "Biz bu durumu adeta virüs olarak görüyoruz. Geçmiş asırda neler yapıldığını, neler edildiğini hep birlikte takip ediyoruz, tarihi okuyoruz. Aynı şeylerin önümüzdeki süreçte yaşanmaması için var gücümüzle, bulunduğumuz ülkelerde, yani şu anda özellikle Almanya'da siyasette aktif olmamız lazım." diye konuştu.

Siyasetin her alanında daha aktif olarak yer alınması gerektiğini belirten Aslan, siyasette yer alınabilirse ancak her türlü düşmanlığa, özellikle de İslam düşmanlığına karşılık verilebileceğini dile getirdi.

23 Şubat'ta seçimlerde oy kullanma çağrısı

Aslan, Almanya'da yaşayan Türk kökenli seçmenlere 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerde oy kullanma çağrısında bulundu.

Almanya'da yaklaşık 1,2 milyon Türk kökenli seçmen bulunduğunu hatırlatan Aslan, her seçmenin bilinçli şekilde demokratik hakkını oy vererek yerine getirmesinin önemine işaret etti.

Ülkede hiçbir partinin tek başına hükümeti oluşturamadığını vurgulayan Aslan, "Dolayısıyla bir koalisyon hükümeti gelecek. Çok stratejik şekilde oylarını kullanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. En uç noktalarda bulunan partilere oy vermemeleri gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Koruyucu aile bulunması gerekiyor

Aslan, UID olarak Almanya'da üzerinde durdukları diğer önemli meselenin "koruyucu aile" konusu olduğunu söyledi.

Almanya'da koruyucu aileye ihtiyacı olan 66 binden fazla çocuk olduğunu aktaran Aslan, bu çocuklardan yarısından fazlasının Müslüman olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Aslan, "O yavrularımızın köküne, dinine, diline, ırkına uygun koruyucu aileler bulmamız gerekiyor. Yani toplum olarak bu sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor. Bununla alakalı seminerler, toplantılar düzenliyoruz. Bu konuyu özellikle gündemde tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Yapılan her toplantıda vatandaşlara bu konuda bilgi verdiklerini belirten Aslan, bu yavrulara sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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