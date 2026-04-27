Alman turist Fatih'te otel odasında ölü bulundu

ALMANYA'dan Türkiye'ye tatil için gelen Başak Schlosser (24), Fatih'te kaldığı otel odasında ölü bulundu.

ALMANYA'dan Türkiye'ye tatil için gelen Başak Schlosser (24), Fatih'te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Schlosser'ın takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 23 Nisan'da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 Nisan'da Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Başak Schlosser(24)'dan haber alamayan otel görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede odada baygın halde bulunan Schlosser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Schlosser'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTELİN GÜVENLİK KAMERASINDAKİ 9 SAATLİK GÖRÜNTÜ BULUNAMADI

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Schlosser'in vücudunda darp ve zorlanma izine rastlanmadığı öğrenildi. Öte yandan otelin güvenlik kamerası kayıtlarında yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunmaması üzerine soruşturma genişletildi.

GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler serbest bırakıldı.

TAKİP EDİLDİĞİ İÇİN BAKKALDAN YARDIM İSTEMİŞ

Yapılan çalışmalarda Başak Schlosser'ın iddiaya göre takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği öğrenildi. O anlar bakkalın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rubio'ya göre İran 'ABD ile anlaşma' konusunda ciddi

İran'ın umutlandıran teklifine ABD'den ilk yanıt geldi
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt

Kaymakamdan milletvekiline tepki çekecek yanıt: Kes lan
500

Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Conte'dan Galatasaraylı yıldıza kanca

Derbi sonrası kancayı Galatasaraylı yıldıza taktı! İlle de o diyor
Nesli tükenmekte olan orangutana elektronik sigara içiren sporcu büyük tepki çekti

Beğeni uğruna yaptığı akıl alır gibi değil! Kariyeri tek videoda bitti
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı

Paylaşımıyla taraftarı coşturdu
Bahreyn, 'İran'a destek ve ülke aleyhine faaliyet' gerekçesiyle 69 kişiyi vatandaşlıktan çıkardı

"İran destekçisisiniz" deyip onlarca kişiyi vatandaşlıktan attılar