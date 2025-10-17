Haberler

Alman Politikyacı Tödenhofer, Eleştirileri Nedeniyle Evinde Arama Yapıldığını Açıkladı

Adalet Partisi Genel Başkanı Jürgen Tödenhofer, İsrail'e yönelik sert eleştirilerinin ardından evinde arama yapıldığını ve dijital cihazlarına el konulduğunu duyurdu. Soruşturmanın ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu belirten Tödenhofer, Filistin halkının hakları için mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

Almanya'da "Adalet Partisi ve Team Tödenhofer" partisinin Genel Başkanı Jürgen Tödenhofer, İsrail'e yaptığı eleştiriler sonrası evinde arama yapılarak dijital cihazlarına el konulduğunu açıkladı.

Jürgen Tödenhofer, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yönelik eleştirilerinin ardından hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Tödenhofer, "Açılan soruşturma kapsamında evimde yapılan aramada cep telefonlarıma ve bilgisayarlarıma el konuldu. Mahkeme Netanyahu ve Scholz'u sert bir şekilde eleştirdiğim için bana karşı harekete geçti." ifadelerini kullandı.

Arama kararını "ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı" olduğunun altını çizen Tödenhofer, daha önce paylaştığı mesajında, "Netanyahu, Filistinlilere lanetli Nazilerin Yahudilere yaptıklarının aynısını yaparken vicdanınız hiç sızlamıyor mu?" ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Alman adaletinin, Gazze'de çocukların öldürülmesine karşı yaptığı protesto nedeniyle kendisini cezalandırmak istediğini savunan Tödenhofer, "Adalet makamlarının hakkımda tuttuğu soruşturma dosyası 170 sayfadan oluşuyor. Almanya'da yeniden bir düşünce polisi mi var? Bütün bunlar, Netanyahu'nun savaşlarını sert bir şekilde eleştirmeye devam etmemi engellemek için yapılıyor. Yine de İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı uyguladığı yasa dışı uygulamaları açıkça eleştireceğim. Amacım, kamuoyu baskısı yoluyla Filistin halkı için adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına katkıda bulunmak." ifadelerine yer verdi.

Gazze Şeridi'nde 2019'da İsrailli keskin nişancıların kendisini omzundan ağır yaraladığını anımsatan Tödenhofer, "Bu saldırı nedeniyle genel anestezi altında üç ağır ameliyat geçirdim. Ateş açılmasının nedeni Gazze'de İsrail sınırında Filistinlilerin eşit hakları için bir pankart taşımamdı. İsrail hükümeti Alman hükümetinden özür diledi ama benden hiç özür dilemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma sonucunda hapis cezası alması durumunda bunun kendisi için şeref olacağını belirten Tödenhofer, şunları kaydetti:

"Çünkü Filistin'de barış ve özgürlük için mücadele etmek bizim görevimizdir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aranan listesinde yer alan Netanyahu'nun Alman şansölyesi tarafından Almanya'ya davet edilmesi, eleştirenlerin ise hapis, ev arama ve el koyma tehdidiyle karşı karşıya kalması kabul edilemez."

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
