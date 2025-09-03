Alman Heyet, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti

Almanya'dan gelen heyet, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Samsun Valiliğinin Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman heyet ile Vali Tavlı, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili bir süre görüştü.

Ziyarette, mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin önlenmesi için alınan tedbirler, ildeki Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) alanlarının altyapı ve üstyapı çalışmaları, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için yapılan sosyal ve kültürel faaliyetler ve İl ve ilçelerdeki METİP koordinasyon kurullarının çalışmaları konuları ele alındı.

Heyette, Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Avrupa ve Uluslararası İstihdam ve Sosyal Politika Genel Müdürü Dr. Carsten Stender, Almanya Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı/Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Gabriele Weinhold, Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Politika Uzmanı Josefin Pfeufer, Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Politika Uzmanı Roxanna Noll, ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, ILO Türkiye Kıdemli Proje Koordinatörü Ayşegül Özbek Kansu ile ILO Türkiye Çocuk İşçiliği Uzmanı Ala Yılmazsoy yer aldı.