İsrail'deki Alman Büyükelçi Seibert'ten, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleye tepki

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu akstivistlerine yönelik tutumunun "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Seibert, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, çok sayıda İsraillinin Ben-Gvir'in alıkonulan aktivistlere yönelik muamelesini açık şekilde eleştirmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.