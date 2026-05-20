Haberler

İsrail'deki Alman Büyükelçi Seibert'ten, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleye tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistin yanlısı aktivistlere yönelik tutumunu 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi ve temel değerlerle bağdaşmadığını vurguladı.

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu akstivistlerine yönelik tutumunun "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Seibert, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, çok sayıda İsraillinin Ben-Gvir'in alıkonulan aktivistlere yönelik muamelesini açık şekilde eleştirmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Alman Büyükelçi, Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik tutumunun "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu ve "temel değerlerle bağdaşmadığını" belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

MHP, o belediye başkanının kalemini kırdı!

Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu

Korkulan oldu!
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim

Canlı yayında duyurdu! İşte transferini tamamladığı iki isim

Barış Alper'den sürpriz itiraf: Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim...

Sürpriz itiraf: Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim...