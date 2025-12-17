Alman Basın Konseyi'nden Gazze haberleri nedeniyle Bild ve Welt gazetesine kınama

Alman Basın Konseyi (Deutscher Presserat) Gazze ile ilgili yayınları nedeniyle bazı medya kuruluşlarına kınama cezası verdi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Bild gazetesinin internet sitesinde yayınlanan ve Gazze'de İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'i konu alan bir haber ele alındı.

Haberde, İsrail ordusuna atıfla Eş-Şerif'in Hamas'a bağlı bir hücrenin lideri olduğu iddia edilmiş ancak bu iddia başlıkta yeterli kanıt sunulmadan gerçek gibi yansıtılmıştı.

Basın Konseyi, bu durumu gazetecilikte özen yükümlülüğünün ciddi ihlali ve kişisel onurun ağır biçimde zedelenmesi olarak değerlendirerek kınama cezası verdi.

Welt gazetesine de Gazze'de yetersiz beslenen çocuklara ait fotoğraflarla ilgili kanıtlanmamış bilgiler nedeniyle kınama cezası verildi.

Almanya'da Bild ve Welt gazeteleri Axel Springer grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Konsey, daha önce de Bild'i çok kez kınadı

Gazeteciliğin etik kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Alman Basın Konseyi'ne göre yayımladığı içeriklerden dolayı en fazla "kınama" alan medya kuruluşları arasında ilk sırada açık ara farkla Bild gazetesi yer alıyor.

Bild'in, kınanma gerekçeleri arasında "sansasyonel habercilik, kişilik haklarının ihlali, doğruluk ilkesinin ihlali, masumiyet karinesinin ihlali, ayrımcı ifade kullanımı ve gerçekliğe aykırılıkla" öne çıkıyor.