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Alkolmetre Testini Atlatmak İçin Kan Veren 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Alkolmetre Testini Atlatmak İçin Kan Veren 20 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkollü sürücülerin yerine kan vererek negatif sonuç elde eden 20 kişi gözaltına alındı. Doktor, hemşire ve hukuk mensuplarının da bulunduğu şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde alkolmetre testinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler yerine kan vererek negatif sonuç çıkmasını sağlayan 20 şüpheli, gözaltına alındı. Doktor, hemşire, avukat, emniyet ve jandarma mensuplarının da aralarında bulunduğu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkolmetre testinde alkollü olduğu tespit edilip, ceza uygulanan sürücüler yerine İskenderun Devlet Hastanesi'nde kan vererek negatif sonuç çıkmasını sağlayan şüphelilere yönelik 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında doktor, hemşire, avukat, emniyet ve jandarma mensuplarının da bulunduğu 20 şüpheli, 23 Ekim'de yakalandı.

VALİLİK: ADLİ TIP RAPORLARI İLE TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, 20 kişi işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hatay Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz amaçlı olarak hastaneye verdikleri etanol kan örneklerinin farklı kişiler tarafından verildiği Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarda tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplamda 20 şahıs yapılan operasyonda yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İskenderun alkolmetre Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Hatay Suç

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