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Bekçiyi tehdit etti, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

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Samsun'un Atakum ilçesinde ters yönde ve alkollü araç kullanan emekli uzman çavuş Ö.Y., ceza yedikten sonra takip ettiği bekçiyi tehdit edip saldırdı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde ters yönde ve alkollü şekilde araç kullanan emekli uzman çavuş Ö.Y. (33), ceza yedikten sonra takip ettiği bekçiyi tehdit etti. Ö.Y., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir halı sahanın arka kısmında meydana geldi. İddiaya göre; trafik polisi, alkollü ve ters yönde araç kullanan Ö.Y.'ye idari para cezası uyguladı. Bu sırada taşkınlık yapınca, bölgedeki çarşı ve mahalle bekçileri de olay yerine geldi. Ö.Y.'nin aracı da çekiciyle götürüldü.

Ö.Y., olay yerinde bulunan çarşı ve mahalle bekçisi S.Y.'yi takip edip, önünü kesti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, hakaret ve tehdit edip, fiziki saldırıda bulunan Ö.Y.'yi biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Ö.Y., emniyete götürüldü. Ö.Y.'nin emekli uzman çavuş olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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