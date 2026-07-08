Haberler

Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 492 bin TL ceza

Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 492 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyeti geçici olarak iptal edilen sürücü Y.Ç.'ye 492 bin 719 TL idari para cezası kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi.

KARABÜK'te, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetinin geçici olarak iptal olduğu öğrenilen sürücü Y.Ç.'ye 492 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 107'nci Sokak'ta denetleme yapan polisler, Y.Ç. yönetimindeki 06 EJL 836 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisler, uyarıya rağmen kaçan sürücüyü yakalamak için takip etti. Bir süre sonra izini kaybettiren sürücünün polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bahçelievler Mahallesi 121'nci sokakta bulunan bir apartmanın otoparkına otomobilini park ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.Ç.'nin 0.55 promil alkollü, ehliyetinin geçici olarak iptal olduğu ve aracının muayenesinin olmadığı tespit edildi. Y.Ç.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 492 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, İran'ı peş peşe vurdu

Çatışmalar bir anda şiddetlendi! ABD, gece yarısı peş peşe vurdu
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek

Trump'ın Türkiye'ye verdiği müjde nasıl gerçekleşecek?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

Trump F-35'e yeşil ışık yaktı, Netanyahu alelacele açıklama yaptı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı

Dünya liderleri "Milli kanatlar"a hayran kaldı

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

Messi ve FIFA'ya savaş açtı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Rekor transfer Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi! İşte ilk sözleri

Milli yıldız rekor bonservis bedeli karşılığında Süper Lig devinde