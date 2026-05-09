Haberler

Ehliyetsiz, alkollü sürücüye hem ceza hem de 2 suçtan işlem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da, araç girişine yasak olan bir caddeye park eden alkollü ve ehliyetsiz sürücü N.Ç., polislere tehditler savurdu. Kendisine ceza kesilen sürücüye, toplamda 65 bin TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

BOLU'da araç girişine yasak olan caddeye otomobilini park eden alkollü, ehliyetsiz sürücü N.Ç., kendisini uyaran polis ve bekçilere, "Sizi yarın ben yakacağım, aldığınız para haram" dedi. Sürücüye 65 bin TL idari para cezası uygulanırken, hakkında 'Görevli memura mukavemet' ve 'Tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Olay, çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; N.Ç. yönetimindeki 14 AP 985 plakalı otomobil, araç girişine kapalı olan caddedeki otomatik bariyerlerin önüne park edildi. Devriye görevi yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, aracın acil durum geçişlerini engellediğini fark ederek sürücüyü uyardı.

'İSTEDİĞİM YERE BIRAKIRIM'

Aracın kaldırılmasını isteyen ekiplere tepki gösteren N.Ç., "İstediğim yere bırakırım" diyerek uyarılara aldırış etmedi. Tartışmanın büyümesi ile bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Öfkelenen N.Ç., kendisine cezai işlem uygulayan ekiplere bağırarak, "Sizi yarın ben yakacağım, aldığınız para haram" dedi.

CEZA KESİLDİ, İŞLEM BAŞLATILDI

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde N.Ç.'nin ehliyetsiz olduğu ve 1.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye toplam 65 bin TL idari para cezası uygulanırken, ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. N.Ç. hakkında, 'Görevli memura mukavemet' ve 'Tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldı. N.Ç., ifadesi sonrası serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu

Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıtta dev indirim
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu

Gözünü kırpmadan defalarca tetiğe bastı
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Fatih Terim'den Hull City açıklaması: Türk'ü her yerde desteklerim

Çok tartışılan bu kareye açıklık getirdi

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt