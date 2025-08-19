Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Bodrum'da Kaza Yaptı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobiliyle kaldırıma ve aydınlatma direğine ardından da park halindeki 2 otomobile çarptı. Polis tarafından durdurulan B.F.K. (23) gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde meydana geldi. B.F.K.'nın kullandığı otomobil, önce iş yerlerinin önündeki kaldırım ve aydınlatma direğine, ardından da park halindeki iki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, otomobili Garahasan Caddesi'nde durdurdu. B.F.K.'nin yapılan kontrolde 2.96 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin de bulunmadığı belirlendi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü B.F.K'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.