Haberler

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde alkollü sürücünün otomobiliyle çarpışan motosikletin sürücüsü Arda Kaynak hastanede yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Arda Kaynak (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Arda Kaynak'ın kullandığı 01 AHK 907 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.Ç. yönetimindeki 01 RE 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kaynak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynak, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü A.Ç.Ç., gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Arda Kaynak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaynak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı

Kazayı gören gözlerine inanamadı!
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı

Pavyondaki konsomatris için servet saçtı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu
Manisa'da kadınlar için 'Leopar Gecesi' düzenlendi

Muhtardan sıra dışı etkinlik! "Leopar Gecesi" büyük ses getirdi
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor: Atılan manşetleri görmeniz lazım