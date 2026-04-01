Nevşehir'de kazaya karışan alkollü sürücüye 25 bin lira ceza

Nevşehir'de alkollü bir sürücü, kırmızı ışıkta başka bir araca çarptıktan sonra 25 bin lira ceza aldı ve 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu. Kaza sonrası yaşanan tartışmada sürücü yaralandı.

Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde Feridun Y. idaresindeki 38 ALK 573 plakalı otomobil ile Merve Nur A. yönetimindeki 34 BLM 448 plakalı otomobil kırmızı ışıkta çarpıştı.

Kazanın ardından tartışan sürücüler ve beraberindekilere müdahale eden çevredeki bir grup, iddiaya göre alkollü Feridun Y'yi darbederek olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Feridun Y, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Alkollü araç kullanmak"tan 25 bin lira idari para cezası uygulanan Feridun Y'nin ehliyetine 6 ay el konuldu, aracı trafikten men edildi."

Sürücü Merve Nur A, gazetecilere, "Arkadan aracıma vurdular. Alkol kokuyordu, polisi arayacağımı söyledim. 'Polislik bir şey yok.' dedi, annemin ve kardeşimin üstüne yürüdü. Şoför değişikliği yapmaya çalıştılar. Israrla 'Gitmeyin.' diye bağırdım. Bana küfretti, 'Kimse benim ehliyetime el koyamaz.' dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
