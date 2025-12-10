Haberler

Alkollü sürücü polisin 'dur' ihtarına uymadı, 5 kmlik takip sonucu yakalandı

Alkollü sürücü polisin 'dur' ihtarına uymadı, 5 kmlik takip sonucu yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polisin yaklaşık 5 kilometrelik takibi sonucu yakalandı. Sürücü, gözaltına alınırken polis ekiplerine direnç gösterdi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, yaklaşık 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Polis direnip, "Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım" diyen sürücü gözaltına alındı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphe üzerine 16 R 1982 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Cadde ve sokaklarda süren yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından araç durdurularak sürücü yakalandı. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni çekemezsiniz" diyerek üzerlerine yürüdü. Polis ekiplerine de "Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım" diyerek direndi. Ehliyetine el konulan sürücü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
title