Haberler

İzmir'de polisten kaçan alkollü sürücünün neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, polis tarafından durdurulmak istenen otomobilin kaçması sonrasında gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile taksi ve polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.H.K. (58) idaresindeki 03 ACR 557 plakalı otomobil, Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince durduruldu.

Hakkında alkollü araç kullandığı gerekçesiyle işlem yapılan sürücü bu sırada aracıyla kaçtı. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün yakalanması için kovalamaca başladı. M.H.K. Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde Mehmet Yener Deveci'nin kullandığı 35 T 6983 plakalı taksiye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi, polis aracına çarparak durabildi.

Kazada taksi şoförü Deveci, araçtaki yolculardan E.T. ve Ü.D. ile otomobil sürücüsü M.H.K. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan M.H.K. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor

Osimhen İran'a gidiyor!
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
Husiler de savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular

Bir örgüt daha savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu

Böylesi görülmedi! 3 pilot bugün vurulan ABD uçaklarından sağ çıktı
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor

Osimhen İran'a gidiyor!
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinden kaçar gibi giden futbolcuya bakın
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?

ABD karıştı! Trump'ı kendi sözleri üzerinden fena avladı