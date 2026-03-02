İzmir'de polisten kaçan alkollü sürücünün neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile taksi ve polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.H.K. (58) idaresindeki 03 ACR 557 plakalı otomobil, Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince durduruldu.

Hakkında alkollü araç kullandığı gerekçesiyle işlem yapılan sürücü bu sırada aracıyla kaçtı. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün yakalanması için kovalamaca başladı. M.H.K. Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde Mehmet Yener Deveci'nin kullandığı 35 T 6983 plakalı taksiye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi, polis aracına çarparak durabildi.

Kazada taksi şoförü Deveci, araçtaki yolculardan E.T. ve Ü.D. ile otomobil sürücüsü M.H.K. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan M.H.K. polis merkezine götürüldü.