Alkollü sürücünün sollama hamlesi can aldı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Önündeki aracı sollamak isteyen Hamdi Ç. yönetimindeki 42 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Takla atan otomobil demir yığınına dönerken, sürücü Ç. ile araçtan fırlayan Hatice Deveci yaralandı. Bu sırada arkadan gelen Hasan Malkoç'un kullandığı 20 plakalı otomobil de takla atan araca çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ CAN ALDI!

Yaralılardan alkollü olduğu anlaşılan sürücü Hamdi Ç., Beyhekim Devlet Hastanesi'ne; ağır yaralı Hatice Deveci de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Hatice Deveci, burada yaşamını yitirdi. Sürücü Çıray'ın tedavisi de sürüyor.