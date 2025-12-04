Haberler

Alkollü sürücünün sollama hamlesi can aldı

Konya'da alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Kazada 21 yaşındaki Hatice Deveci hayatını kaybederken, sürücü Hamdi Çıray yaralandı.

  • Alkollü sürücü Hamdi Ç.'nin sollama hamlesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Hatice Deveci hayatını kaybetti.
  • Kaza, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
  • Sürücü Hamdi Ç. alkollü olduğu tespit edildi ve tedavisi devam ediyor.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Önündeki aracı sollamak isteyen Hamdi Ç. yönetimindeki 42 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Takla atan otomobil demir yığınına dönerken, sürücü Ç. ile araçtan fırlayan Hatice Deveci yaralandı. Bu sırada arkadan gelen Hasan Malkoç'un kullandığı 20 plakalı otomobil de takla atan araca çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılardan alkollü olduğu anlaşılan sürücü Hamdi Ç., Beyhekim Devlet Hastanesi'ne; ağır yaralı Hatice Deveci de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Hatice Deveci, burada yaşamını yitirdi. Sürücü Çıray'ın tedavisi de sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
