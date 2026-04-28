Alkollü sürücünün yaptığı kaza kamerada; 2 öğrenci son anda kurtuldu

AMASYA'nın Suluova ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı servis minibüsü, hemzemin geçit yakınında kaldırıma çarparak durağı devirdi. Kazadan saniyeler önce hemzemin geçitten geçen 2 öğrenci, faciadan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün ilçe merkezinde hemzemin geçide yakın kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki büfenin önündeki kaldırıma çarpan minibüs, önüne kattığı durağı devirdi. Araç, hemzemin geçide birkaç metre kala tekerinin kopmasıyla durdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün 2.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenilen sürücüye, 50 bin TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Diğer yandan güvenlik kamerası görüntülerinde; kazadan saniyeler önce hemzemin geçitten geçen 2 öğrencinin minibüsün kontrolden çıkmasıyla panik yaşayıp kaçtığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı