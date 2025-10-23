Haberler

Alkollü sürücünün sebep olduğu kazada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Alkollü sürücünün sebep olduğu kazada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Bartın'da alkollü sürücünün kontrolsüz bir şekilde çarptığı otomobil, kaldırımda yürüyen Bartın Üniversitesi öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. Tatlıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün 0.83 promil alkollü olduğu belirlendi.

BARTIN'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobil önce bir otomobile, ardından da kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na (23) çarptı. Tatlıoğlu hayatını kaybederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Bartın-Zonguldak yolunun Çatmaca mevkisinde meydana geldi. Furkan Turan'ın (30), Çatmaca'dan Zonguldak istikametine giderken kontrolünü yitirdiği 06 RLK 06 plakalı otomobil, önce önünde seyreden ve sola dönüş yapmak isteyen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da kaldırımda servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tatlıoğlu, yaklaşık 10 metre havaya savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Bolulu olduğu öğrenilen Edanur'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alkol testinde 0.83 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Furkan Turan, gözaltına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü F.R.U. kazada yara almazken, araçtaki İ.S. ve M.M. ise hafif yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
