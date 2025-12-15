Haberler

Alkollü sürücünün duvara çarptığı otomobil yandı

Güncelleme:
KARABÜK'te, 0.91 promil alkollü sürücü D.A.'nın duvara çarptığı otomobil alev aldı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beşbinevler 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. D.A. idaresindeki 78 AAZ 895 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Sürücü araçtan çıkarken, otomobil alev aldı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü D.A.'nın 0.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken, ehliyeti de geri alındı.

