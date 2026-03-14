Haberler

Iğdır'da polisten kaçan alkollü sürücü, belediye işçisine çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, aracının kontrolünü kaybederek belediye işçisine çarptı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

İrfan Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Şiyar Güneş (28), caddede uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yapılan anons üzerine ekiplerce takip edilen Güneş'in kullandığı araç, aynı caddede Iğdır Belediyesinde işçi olduğu öğrenilen Yusuf Öztürk'e çarptıktan sonra durdu.

Yaralanan Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Polisin yaptığı kontrolde Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu belirlenen sürücü Güneş'in 2,9 promil alkollü olduğu tespit edildi.

640 bin lira para cezası kesilen ve 5 yıl içinde 3. kez ehliyetine el konulan araç sürücüsü Güneş, işlemlerin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Trump 'İran'ı mağlup' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem düdük çaldı

Tam 22 yıl olmuştu... Bu görüntüyü artık sık sık göreceksiniz
Başkan adayı olacak mı? Sadettin Saran'dan çok konuşulacak sözler

Bu karara sevinen de var sevinmeyen de
Abisi Real Madrid maçını neden izledi? Oulai'den transfer iddialarına yanıt

Abisi Real Madrid maçındaydı! Transfer mi oluyor?
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı
Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem düdük çaldı

Tam 22 yıl olmuştu... Bu görüntüyü artık sık sık göreceksiniz
Venezuela'da ABD bayrağı 7 yıl aradan sonra yeniden büyükelçilik gönderine çekildi

ABD bayrağı indirildiği günün yıldönümünde yeniden göndere çekildi
Erbil'deki petrol rafinerisine İHA saldırısı

Komşu ülkede petrol rafinerisine saldırı!