Bursa'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, zeytinliğe uçtu

BURSA'nın İznik ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, takla atarak yol kenarındaki zeytinliğe uçtu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü G.A.'ya, 50 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. G.A. yönetimindeki 77 AL 482 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki zeytinliğe uçtu. G.A., kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü G.A.'nın alkollü olduğu tespit edildi. G.A.'ya 50 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücünün ceza puanının 100'e ulaşması üzerine ehliyetine uygulanan ceza süresi 2 ay daha artırılarak toplam 2 yıl 2 aya çıkarıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı