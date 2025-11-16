Alkollü Sürücü Sulama Kanalına Devrildi

DÜZCE'de sulama kanalına devrilen kamyonetin alkollü sürücüsü Alihan A. hafif yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Körpeşler Mahallesi Hürriyet Caddesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. Alihan A.'nın kontrolünü yitirdiği 81 AEM 383 plakalı kamyonet, yol kenarındaki kanala devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan Alihan A.'nın 1.22 promil alkollü tespit edildi. Hafif yaralanan Alihan A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye ekiplerinin çalışması ile sulama kanalına düşen kamyonet çıkartıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Alihan A.'nın ehliyetine 6 ay süre ile el konularak idari para cezası kesildi.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,