Alkollü Sürücü, Polis Memurlarına Çarpıp Kaçtı

ANTALYA'da denetimden kaçan sürücünün kullandığı araç, 2 polise çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü 1 promil alkollü çıktı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde, 1499 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 109 sürücüye, yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Denetim sırasında bir sürücü, polis kontrolünden kaçmak için aracıyla ara sokaklara yöneldi. Ancak burada da ekipleri karşısında gören ve hızlı manevra yapan sürücü, aracı ile 2 polis memuruna çarptı.

TUTUKLANDI

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü kaçtı. Yaralanan polis memurları hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü polis ekiplerinin çalışması ile 4 saat içinde yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolünde 1 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.