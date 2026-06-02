Şişli'de köpeğe çarpmamak için takla atan otomobil sürücüsü hafif yaralandı

Şişli'de 194 promil alkollü sürücü İ.Ö., aniden yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracıyla takla attı. Hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 U 2733 plakalı otomobili ile seyir halinde olan İ.O., bir anda yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de kendi imkanlarıyla araçtan çıkan İ. O.'yü sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 194 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası takla atan otomobil ise çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
