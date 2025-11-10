Haberler

Alkollü Sürücü, Engelli Aracıyla Trafikte Yakalandı ve Tutuklandı

Aydın'da, başka bir kişiye ait engelli aracıyla trafikte alkollü olarak yakalanan Hakan Ünal, hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle tutuklandı. Ünal'a 9 bin 268 TL idari para cezası kesildi ve sürücü belgesine el konuldu.

AYDIN'da trafikte başka bir kişiye ait engelli aracıyla alkollü olarak yakalanan ve halkı kin ve düşmanlığa sevk edici hakaret içerikli ifadeler kullanıp, polis memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hakan Ünal, tutuklandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Efeler ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. 09 HB 601 plakalı otomobilin sürücüsünün tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri, söz konusu otomobili tespit edip 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, otomobil sürücüsü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, Girne Bulvarı'nda durdurdu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hakan Ünal'ın 2.09 promil alkollü olduğu belirlendi. Hakan Ünal ile kendisi gibi alkollü olan eşi cezadan kurtulmaya çalıştı. Sürücü Ünal, bu sırada küfredip, hakaretlerde bulundu. Alkollü sürücü Ünal, gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken, kayınbiraderine ait olan engelli otomobili ise otoparka çekildi.

Aydın Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 9 bin 268 TL idari para cezası kesildiği belirtilip, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi. Görüntülerden Hakan Ünal'ın, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ve hareketli içerikli ifadeler kullandığı ve görevli polis memurlarına hareket ve tehdit içeren sözler sarf ettiğinin tespit edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından hakkında adli işlem başlatılan Hakan Ünal, polisteki işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Ünal, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
