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Elektrik direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü ağır yaralandı

Elektrik direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü ağır yaralandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alkollü sürücü M.T.'nin kullandığı otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. 2.81 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yoldan çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü M.T. (51) ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Karapınar köyünde meydan geldi. M.T. yönetimindeki otomobil, köy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü M.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma tarafından yapılan kontrolde 2.81 promil alkollü olduğu belirlenen M.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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