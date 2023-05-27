Alkollü sürücü çarptığı aydınlatma direğini yerinden söktü: 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan otomobil, çarptığı aydınlatma direğini yerinden söktü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Doğanşehir ilçesi Kadılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.G. (38) idaresindeki 44 LN 802 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün kontrolünde çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetliyle direk yerinden sökülürken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, 1,46 promil alkollü olduğu belirlenen A.G. ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA