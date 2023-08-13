Alkollü sürücü beton saksılara çarparak takla attı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil karşı şeride geçerek beton saksılara çarparak takla attı. Sürücünün alkollü çıktığı kazada 4 kişiden 2'si hastanelik olurken diğer 2'si karakola götürüldü.

Kaza, akşam 01.00 sıralarında ilçenin İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametinden köprü tarafına seyir halinde olan S.G.

hakimiyetindeki 06 DCA 243 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip yoldan çıktı. Yol kenarındaki beton saksılara vurup takla atarak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri ters dönen otomobilde sürücü S.G. ile birlikte bulunan E.D. titiz çalışma sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sedyeye alınarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta bulunan diğer 2 kişi sağlık kontrolü yapılarak polis tarafından karakola götürüldü.

Öte yandan, kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü S.G.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Araç içerisindeki çok sayıda alkol şişeside yola döküldü.

Otomobil polis tarafından bağlanarak çekici yardımıyla yediemine çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK