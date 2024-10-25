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Alkollü Saldırı: DEM Parti Genel Merkezine Taşlı Saldırı Düzenlendi

Alkollü Saldırı: DEM Parti Genel Merkezine Taşlı Saldırı Düzenlendi
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DEM Parti'nin Balgat'taki genel merkezine alkollü bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu camlar kırılırken, şüpheli hızlıca yakalandı.

DEM Parti'nin Balgat'taki genel merkez binasına, alkollü olduğu belirlenen bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde alkollü halde partinin genel merkez binası önüne gelen H.C.Ö. eline aldığı taşları binanın giriş kapısına fırlattı.

Saldırıda binanın giriş kapısındaki camlar kırıldı, parti tabelası zarar gördü.

Şüpheli H.C.Ö, kısa sürede Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yakınlarında yakalandı.

Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

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