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Alkollü Şahsın Bileği Telde Sıkıştı

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Alkollü çıktığı tel örgü devrilince bileği sıkıştıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ormanda alkol aldıktan sonra evine dönmek isteyen T.C.O.'nun (52) bileği, tırmandığı bahçe teli devrilince tellerin arasında sıkıştı.

Alkollü çıktığı tel örgü devrilince bileği sıkıştı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ormanda alkol aldıktan sonra evine dönmek isteyen T.C.O.'nun (52) bileği, tırmandığı bahçe teli devrilince tellerin arasında sıkıştı. İtfaiye teli keserek T.C.O.'yu kurtardı.

Olay, gece saatleri Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; ormanda alkol aldıktan sonra evine dönmek isteyen T.C.O.'nun tırmandığı bahçe teli devrildi. Bileği tellerin arasında sıkışan T.C.O. için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekibi telden T.C.O.'nun bileğini çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, teli elektrikli testere ile kesti. Bileğinde tel ile ambulansa alınan T.C.O., bu sırada ekiplere, "Sizi de yorduk. Damara gelmedi damara gelse ölürdüm, ben de biliyorum" dedi. Ekiplerin yardımıyla yürümeyi başaran T.C.O.'nun bileğinde kalan tel parçası ambulansta çıkarıldı. Hastaneye gitmeyi reddeden T.C.O., pansuman yapılmasının ardından olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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