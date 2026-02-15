Haberler

Bursa'da alkollü bisiklet sürücüsüne 12 bin 875 TL ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen bisikletin sürücüsü Remzi G., 1.9 promil alkollü olarak tespit edilmesinin ardından 12 bin 875 TL idari para cezasına çarptırıldı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Remzi G. (71), yönetimindeki bisikletle kontrolden çıkarak devrildi. Yere düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde Remzi G.'nin 1.9 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Remzi G.'ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1246 TL olmak üzere toplam 12 bin 875 TL idari para cezası kesildi.

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
