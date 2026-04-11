Ehliyetine el konulan sürücü, 3'üncü kez alkollü araç kullanırken yakalandı

Güncelleme:
Aksaray'da alkollü araç kullanmaktan daha önce 2 kez ceza almış olan Necati M., yine alkollü bir şekilde araç kullanırken yakalandı. 1.20 promil alkollü olduğu tespit edilen Necati M.'ye 350 bin TL para cezası kesildi.

AKSARAY'da alkollü araç kullanmaktan 2 kez yakalanıp ehliyetine el konulan Necati M., (31), yine alkollü araç kullanırken yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 49'uncu Cadde'de meydana geldi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin zikzak çizerek ilerlediğini görerek, aracı durdurdu. 68 ACE 499 plakalı otomobilin sürücüsü Necati M.'nin, yapılan testinde 1.20 promil alkollü olduğu ve daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu belirlendi. Necati M. hakkında 350 bin TL idari para cezası uygulandı ve hakkında adli işlemler başlatılmak için polis merkezine götürüldü.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
