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Alkollü Adam Park Halindeki Araçlara Zarar Verdi

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Adana'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, park halindeki otomobillere yumruk ve tekme atarak zarar verdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da alkollü olduğu öne sürülen kişi, park halindeki araçları tekmeleyip, yumrukladı; bir otomobilin de üzerine çıkarak zıpladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, pantolonundaki kemeri çıkarıp, park halindeki araçlara tekme ve yumruk vurarak zarar verdi. Otomobillerden birinin üzerine çıkan şüpheli, tavanında zıpladıktan sonra kayıp, bagaj kapağının üzerine düştü. Elindeki kemerle otomobile vuran şüphelinin başka araçlara da zarar verdiği belirtildi. O anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber : Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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