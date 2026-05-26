Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesinde Kurban Bayramı'nı kutladı, insani yardımlar için teşekkür edildi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Kurban Bayramı dolayısıyla karşılıklı tebriklerini ileterek Azerbaycan ve İran halklarına huzur ve bereket diledi.

Pezeşkiyan, ülkesinin zor günler geçirdiği dönemde Azerbaycan'ın sağladığı insani yardımlar dolayısıyla bir kez daha teşekkür etti.

Aliyev ise Azerbaycan ile İran'ın hem iyi günlerde hem de zor zamanlarda daima birbirinin yanında olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve gelecekteki işbirliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
