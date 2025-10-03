Aliyev, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü Kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 16. yıl dönümünü kutladı.

Aliyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 2009 yılında kadim Azerbaycan toprağı Nahçıvan'da Türk Devletleri Teşkilatının temelinin atıldığını hatırlattı.

Türk dünyasını bu anlamlı gün vesilesiyle içtenlikle kutladığını belirten Aliyev, "Türk dünyası bizim ailemizdir." ifadesini kullandı.

Aliyev, geçen 16 yılda TDT'nin güçlenerek uluslararası alanda büyük prestij kazandığını ve üye sayısının arttığını kaydederek "TDT, ülkelerimiz arasında siyasi, ekonomik ve insani alanlardaki işbirliğinin gelişmesine, Türk halkları arasındaki dayanışmanın daha da güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır. Azerbaycan, Türk dünyasının birliğinin pekiştirilmesi yönündeki çabalarını bundan sonra da sürdürecektir. Kardeşliğimiz ebedidir." değerlendirmesinde bulundu.