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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran Meclis Başkanı Kalibaf'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran Meclis Başkanı Kalibaf'ı kabul etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı kabul etti. Görüşmede Aliyev, İran'daki savaşta hayatını kaybedenler için taziye iletti ve ateşkesin memnuniyetle karşılandığını belirtti. Kalibaf ise Azerbaycan'ın desteğinin İran halkının hafızasında yaşayacağını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı'na katılmak için Bakü'de bulunan Kalibaf, Aliyev ile bir araya geldi.

Aliyev görüşmede, son dönemde kardeş İran halkının büyük acılar yaşadığını belirterek, savaşta hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Savaş sürecinde Azerbaycan devleti ve halkının İran'ın yanında yer aldığını vurgulayan Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmeleri ile farklı düzeylerde gerçekleştirilen temasların ve dayanışma örneklerinin bunun açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Aliyev, ateşkesin sağlanmasının Azerbaycan'da memnuniyetle karşılandığını söyleyerek "Arzu ediyorum ki bölgede hiçbir savaş olmasın." dedi.

Hem Azerbaycan'ın hem de İran'ın geçmişte savaşların olumsuz sonuçlarına maruz kaldığını aktaran Aliyev, bölgede kalıcı barış ve istikrarın önemine dikkati çekti.

Kalibaf ise İran'ın zor günlerinde Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan devleti ve halkının gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Savaşın büyük bir acı ve trajedi olduğunu belirten Kalibaf, "Bu süreçte Azerbaycan, İran ile iyi komşuluk ilişkilerine bağlı kaldı, insani yardımını esirgemedi ve Azerbaycan halkı İran'ın yanında durdu. Bu destek İran halkının hafızasında daima yaşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalibaf, "İran, savaş sürecinde dostlarını ve düşmanlarını tanıdı. Bu dönemde dost ülke olarak Azerbaycan, İran'ın yanında yer aldı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
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