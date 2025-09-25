Aliyev'den BM Genel Kurulu'nda Barış ve Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası kamuoyuna, "Çifte standartların ortadan kalktığı, adaletin seçici olmadığı, hukukun üstünlüğünün gözetildiği, barışın sadece sözle değil, pratik adımlarla da sağlandığı bir dünyayı birlikte inşa edelim." çağrısında bulundu.

Aliyev, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında kaldığını, bu süreçte 1 milyon Azerbaycanlının yurtlarından edildiğini ve sonuçsuz kalan müzakereler yaşandığını hatırlatan Aliyev, 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferle ülkenin toprak bütünlüğünün sağlandığını vurguladı.

Aliyev, savaşın hemen ardından Ermenistan'a barış önerisinde bulunduklarını ve müzakerelere başladıklarını belirterek, "Çeşitli provokasyonlara rağmen müzakereler ikili yürütüldüğü için olumlu sonuç elde edildi. 8 Ağustos'ta Washington'da barış anlaşmasının metni paraflandı." dedi.

Bölgesel ulaşım bağlantılarının sürdürülebilir barış vizyonlarının temelini oluşturduğunu dile getiren Aliyev, "Zengezur Koridoru'ndan engelsiz geçidi sağlayacak ve bölgesel bağlantıları pekiştirecek Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu, Washington Zirvesi'nin önemli sonuçlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Aliyev, işgal döneminde Ermenistan'ın yıktığı şehir ve köylerin yeniden inşa edildiğine dikkati çekerek, 50 binden fazla insanın ata yurtlarına geri döndüğünü bildirdi.

Ermenistan'ın işgal yıllarında döşediği mayınların imar ve ihya çalışmalarını yavaşlattığını söyleyen Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'ndan bugüne kadar 400'den fazla Azerbaycanlının mayın patlamaları sonucu yaşamını yitirdiğini ya da ağır yaralandığını kaydetti.

Aliyev, küresel sorunlara da değinerek, "Zorluklara verilecek yanıtlar kapsayıcı, adil ve evrensel olmalıdır." dedi.

Hazar Denizi'nin hızla küçülmesine dikkati çeken Aliyev, "Hazar Denizi hızla küçülüyor ve bunun başlıca nedeni iklim değişiklikleri değil. Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek bir çevre felaketinin önlenmesi için kıyı devletlerinin ortak çabalarına ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin küresel çapta yaptığı yardımlardan gurur duyduklarını ifade eden Aliyev, hitabını, "Azerbaycan'ın son yıllarda elde ettiği başarılar sadece bizim başarı ve zaferimiz değil, aynı zamanda uluslararası hukukun er ya da geç egemen olacağının kanıtıdır. Çifte standartların ortadan kalktığı, adaletin seçici olmadığı, hukukun üstünlüğünün gözetildiği, barışın sadece sözle değil, pratik adımlarla da sağlandığı bir dünyayı birlikte inşa edelim." sözleriyle tamamladı.