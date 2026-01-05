Haberler

Gaziosmanpaşa'da alışveriş merkezinde mağazanın kırılan camı üzerlerine düşen 2 çocuk yaralandı

Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'daki bir alışveriş merkezinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bir mağazanın camı kırıldı ve üzerlerine düşen iki çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili aileler polise şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, geçen cumartesi günü şiddetli rüzgarın etkisiyle bir alışveriş merkezindeki mağazanın camı kırıldı.

Emir Arıcı (14) ve Burak Akdağ'ın (14) üzerine düşen cam, iki arkadaşın yaralanmasına neden oldu.

Çocuklar, çevredekiler tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Çocukların aileleri, olayla ilgili polise şikayette bulundu.

Olayda yaralanan Emir Arıcı, üzerlerine cam düştükten sonra kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını iddia ederek, "Arkadaşım cam bloğun altında kaldı. Biz olayın etkisindeyken revire yürüttüler. Arkadaşımda morluklar, benim vücudumda da derin kesikler oluştu. Mağazanın ihmali yüzünden hayatımdan olabilirdim. Güvenlikler o camın önceden çatlak olduğunu söylediler. Kendime geldiğimde arkadaşımı gördüm, cam blok vardı üzerinde. Ona yardıma giderken beni uzaklaştırdılar. Ailem video çekmek isterken de müdahale ettiler." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
