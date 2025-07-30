Alireza Ghorbani, İran Müziği ile Harbiye'de Müzikseverlerle Buluşacak
İran müziğinin önde gelen temsilcisi Alireza Ghorbani, 22 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevilen eserlerini seslendirecek. Klasik ve çağdaş İran müziği ile kültürel bir köprü kurmayı hedefleyen sanatçı, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.
İran müziğinin uluslararası temsilcisi Alireza Ghorbani, Piu Entertainment organizasyonuyla 22 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.
Royal Albert Hall, Sydney Opera House, Theatre du Chatelet, Musikverein gibi prestijli sahnelerde müzikseverlerin beğenisini kazanan Alireza Ghorbani, konserde sevilen eserlerini seslendirecek.
Klasik İran müziğinden çağdaş düzenlemelere, Fars şiirinin zarafetinden evrensel temalara uzanan repertuvarıyla müzik eleştirmenlerinin beğenisini toplayan şarkıcı, izleyicileri kültürler arası köprünün parçası olmaya davet ediyor.
Sanatçı, Ömer Hayyam ve Mevlana Celalettin Rumi gibi şairlerin eserlerini geleneksel formlarla veya çağdaş aranjmanlarla yorumlayarak genç kuşaklara ve dünya izleyicisine ulaştırıyor.?????