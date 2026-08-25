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Kuriş örgütüne 3'üncü dalga operasyon: 54 gözaltı, 11 şirket ve 3 derneğe kayyım

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 11 şirket ve 3 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik yürüttüğü 3'üncü dalga operasyon kapsamında, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturması kapsamında 13 Ağustos ve 21 Ağustos'ta yapılan operasyonların ardından soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni delillerin değerlendirilmesi sonucunda bugün 3'üncü dalga operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

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