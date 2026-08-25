"Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasında 3. dalga: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmanın üçüncü dalga operasyonu kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmanın üçüncü dalga operasyonu kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonun üçüncü dalgası yapıldı.
Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanması kararlaştırıldı.
Kaynak: ANKA