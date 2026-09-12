Alihan Kuriş soruşturmasında "FETÖ bağlantısı" iddiası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesi alınan R.Ş, "Alihan Kuriş'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yönetildiğini" savundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturması ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada, tanık ifadeleri dosyaya girdi.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, iş insanı M.K, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tanık olarak ifade verdi.

17-25 Aralık 2013'ten kısa bir süre önce Arif Ahmet Denizolgun ve iş insanı R.A. ile iş dünyası hakkında sohbet ettiklerini belirten M.K, aralarında geçen diyaloğu şu şekilde anlattı:

"Ahmet Denizolgun, 'Fetullah Gülen'den mektup geldi. İlerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini söyledi. Ben hayır demeyi düşünüyorum. Biz devletimizin yanında dururuz.' dedi. Ben, Pensilvanya'dan gelen bu teklifin, devlete ve hükümete karşı bir işbirliği için yapıldığını Ahmet Denizolgun'un 'biz devletimizin yanındayız' demesinden ve ayrıca aradan kısa bir süre sonra 17-25 Aralık'ın yaşanması neticesinde anladım."

"Denizolgun'un ölümü şüpheli"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren tanık Y.K. ise Kuriş'in çocukluğundan bu yana paraya düşkün olduğunu ve cemaatin başına geçme isteği bulunduğunu öne sürdü.

Denizolgun'un ölümünün doğal olmadığını düşündüğünü ifade eden Y.K, "Alihan Kuriş son dönemde maddi hırsları nedeniyle cemaatin başına geçmek istiyordu. Buna ilişkin hem kendisi hem de annesi Ayşe Gülderen, cemaatin başına geçeceğine ilişkin beyanlarda bulunuyordu. Alihan Kuriş'in cemaatin başına geçmesini sağlayacak tek seçenek Arif Ahmet Denizolgun'un ölmesidir. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüphelidir." iddialarında bulundu.

"FETÖ, Arif Ahmet Bey'i cemaatin başında istemedi"

Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada ifadesi alınan tanık R.Ş. de Kuriş'in liderlik beklentisi ve hırsı olduğunu, bu nedenle Kuriş ve annesinin, Denizolgun'u çevrelerinde kötülediğini kaydetti.

Tanık R.Ş, "Arif Ahmet Bey, ölmeden önce ortamlarda Alihan ve Ayşe Gülderen için kendisini öldüreceklerine dair beyanlarda bulunuyormuş. Hatta 'Bunlar beni belki de zehirler' şeklinde beyanları olmuş. Bunu cemaatin ortamlarında söylemiş." şeklinde ifade verdi.

Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini öne süren R.Ş, şu beyanda bulundu:

"Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. Benim FETÖ ile ilgili birden fazla ihbarım bulunmaktadır. Hatta FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Bu nedenle FETÖ'nün Arif Ahmet Bey'i öldürmesi eyleminde planda Alihan da vardı. Alihan kimlerin bu işin içinde olduğunu çok net bilmektedir."

Kaynak: AA