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Alihan Kuriş örgütünde 37 klasör ele geçirildi

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Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, Antalya'da yapılan operasyonda örgütün para trafiği ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. Belgelerin dernek çalışanı Mehmet A. tarafından getirildiği tespit edildi, soruşturma derinleştiriliyor.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına ilişkin gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde Ramazan B'nin ikameti ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan adli aramada 37 ayrı klasör içerisinde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, "bağış" adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirildi. Ele geçirilen klasörler, örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındı.

Ekipler, belgeleri eve getiren kişinin ise Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet A. olduğunu tespit etti.

Soruşturmanın, ele geçirilen belgeler ile dernek, örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar arasındaki mali ilişkilerin ayrıntılı şekilde incelenmesi amacıyla derinleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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