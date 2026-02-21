Haberler

Gazeteci Alican Uludağ'a Destek İçin "Alican'ın Arkadaşları" Sayfası Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklanan gazeteci Alican Uludağ'ın meslektaşları, onun gazeteciliğine olan inançlarıyla bir dayanışma platformu kurarak destek verdiklerini duyurdular.

(ANKARA) - Tutuklanan Gazeteci Alican Uludağ'ın meslektaşları, dayanışma platformu kurarak, "Onun gazeteciliğine tanığız, Alican Uludağ susmadı, susmayacak" mesajıyla çağrıda bulundu.

Gazeteci Alican Uludağ'ın meslektaşları tarafından açılan sosyal medya hesabından, ilk mesaj paylaşıldı. Mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Merhaba, bu hesabı, meslektaşımız Alican Uludağ'ın tutuklanması sonrası dayanışmayı büyütmek ve süreçle ilgili gelişmeleri paylaşmak için açtık. Amacımız, doğru bilgiyi dolaşıma sokarak ve mesleki dayanışmayı güçlendirerek bu süreci birlikte takip etmek. Biz Alican'ın arkadaşlarıyız, onun gazeteciliğine tanığız. Arkadaşımızın da tutuklanırken dediği gibi 'Dik durun! Alican Uludağ susmadı, susmayacak.'"

Kaynak: ANKA
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı