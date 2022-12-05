ALİBEYKÖY'DEKİ KAZA İETT OTOBÜSÜ KAMERASINDA Güncel Haberler İstanbul Alibeyköy'de tramvayın çarptığı İETT otobüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçerek yoluna devam ettiği sırada tramvayın çarptığı görülüyor. Saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana gelen kazada Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsü, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. 33 KİŞİ YARALANDI Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 33 kişi yaralandı. OTOBÜS YEŞİL IŞIKTA GEÇİYOR Kazanın İETT otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yeşil ışıkta geçerek yoluna devam eden İETT otobüsüne tramvay çarpıyor. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs savurulurken camının da fırladığı görülüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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