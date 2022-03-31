Aliağalı Bahadır Avhan, Türkiye Şampiyonu Oldu - Haberler

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Aliağalı Bahadır Avhan, Türkiye Şampiyonu Oldu

Bültenler - Güncel
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Aliağalı Bahadır Avhan, Türkiye Şampiyonu Oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde 9-13 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen 'Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'ne katılan Aliağalı sporcu Bahadır Avhan, klasik bodybuilding -1.80 stilinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Avhan, ayrıca tüm sıkletlerin şampiyonu olup Türkiye'de şampiyonlar şampiyonu unvanını aldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde Aliağa'yı temsil eden sporcu Bahadır Avhan'ı makamında ağırladı. Türkiye Şampiyonluğu'ndan ötürü Avhan'ı tebrik eden Başkan Serkan Acar, Avhan'a spor hayatında başarılar diledi.

Aliağa'ya büyük bir gurur yaşatan sporcu Bahadır Avhan, 5-9 Mayıs 2022 tarihlerinde İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım adına Türkiye'yi temsil edecek.

Bültenler / Güncel

Avrupa Şampiyonası, Serkan Acar, Milli Takım, Türkiye, Güncel, Haberler

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