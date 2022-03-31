Aliağalı Bahadır Avhan, Türkiye Şampiyonu Oldu

Avhan, ayrıca tüm sıkletlerin şampiyonu olup Türkiye'de şampiyonlar şampiyonu unvanını aldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde Aliağa'yı temsil eden sporcu Bahadır Avhan'ı makamında ağırladı. Türkiye Şampiyonluğu'ndan ötürü Avhan'ı tebrik eden Başkan Serkan Acar, Avhan'a spor hayatında başarılar diledi.

Aliağa'ya büyük bir gurur yaşatan sporcu Bahadır Avhan, 5-9 Mayıs 2022 tarihlerinde İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım adına Türkiye'yi temsil edecek.

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